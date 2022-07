Die Polizei hat nach eigenen Angaben einen 40-jährigen Mann in Gewahrsam genommen, der am Donnerstagnachmittag versucht hat, sein Kind alkoholisiert und aggressiv auftretend aus einer Kindertagesstätte in der Karlsruher Weststadt abzuholen. Die Erzieherinnen ließen ihn das Kind nicht mitnehmen und verständigten die Polizei. Auch den Beamten gegenüber verhielt sich der Mann aggressiv, so dass er jetzt mit einer Anzeige rechnen muss.