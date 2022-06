per Mail teilen

In Illingen im Enzkreis ist ein Mann durch eine Kartonpresse schwer verletzt worden. Laut Polizei ist der 35-jährige am Mittwochnachmittag möglicherweise in die Kartonpresse eines Betriebes gestiegen, um diese mit einer Plane abzudecken. Kurz danach wurde er schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.