Ein 70-jähriger Mann ist vor dem Baden-Badener Landgericht wegen sexueller Übergriffe und Körperverletzung zu einer Haftstrafe von anderthalb Jahren verurteilt worden. Nach Ansicht des Gerichts hatte der Angeklagte eine 20-jährige geistig behinderte Frau während einer gemeinsamen Busfahrt sexuell bedrängt. Der Mann war als Begleiter eines Behindertenbusses unterwegs. Die 20-jährige gab in Vernehmungen an, unsittlich berührt worden zu sein. Außerdem habe der Mann ihr einen Zungenkuss aufgedrängt. Eine psychiatrische Gutachterin stufte die Aussage der Behinderten als glaubhaft ein. Sie habe Details geschildert, die man nicht habe erfinden können. Der Angeklagte hatte die Taten in der Verhandlung bis zuletzt bestritten. Seine Ehefrau, die den Behindertenbus steuerte, hatte nach eigenen Angaben von den Taten nichts bemerkt.