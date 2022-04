Mann verwechselt neue Küche mit Sperrmüll

per Mail teilen

Ein 48 Jahre alter Sperrmüllsammler hat in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) "aus Versehen" mehrere Schubladen aus einer nagelneuen Küche entwendet. Dem Mann waren die Küchenteile am Straßenrand aufgefallen. Er lud kurzerhand die Schubladen in seinen Wagen und fuhr davon. Die Monteure wunderten sich, als nur noch die Frontelemente auf der Straße standen und verständigten die Polizei. Die konnten den Schubladendieb und seine Beute tatsächlich ausfindig machen. Die Besitzer bekamen ihre neuen Küchenschubladen und der mutmaßliche Dieb eine Anzeige.