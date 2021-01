per Mail teilen

Ein Mitarbeiter eines Supermarkts in Karlsruhe ist von einem Kunden schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der unbekannte Mann gestern Nachmittag zunächst eine Kleinigkeit gekauft, war dann in den Markt im Stadtteil Waldstadt zurückgekehrt und habe unvermittelt mit der Faust ins Gesicht des 27-jährigen Mitarbeiters geschlagen und habe dann auf den am Boden Liegenden eingetreten. Der Täter flüchtete, der 27-Jährige wurde laut Polizei erheblich verletzt und musste ärztlich behandelt werden.