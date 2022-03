In Philippsburg ist ein 31-jähriger Mann in den Rheinniederungskanal gestürzt und wird seitdem vermisst. Laut Polizei wollte er am Sonntagmorgen vermutlich von einer Brücke illegal Abfall im Kanal entsorgen. Dabei sei er über eine Brüstung gestiegen, habe den Halt verloren und sei in den Kanal gefallen. Die Suche nach dem Vermissten blieb bislang erfolglos. Unter anderem waren Taucher der Wasserschutzpolizei und ein Hubschrauber im Einsatz.