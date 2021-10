Ein 30-jähriger Mann ist am Samstagabend in einem Kaufhaus in der Karlsruher Innenstadt zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Der angeblich stark alkoholisierte Mann hat sich nach Polizeiangaben über das Geländer der Rolltreppe gelehnt und dabei das Gleichgewicht verloren. Glücklicherweise erlitt er bei dem Sturz nur eine Platzwunde und mehrere Prellungen.