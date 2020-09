Ein 52-jähriger Mann soll eine Fußgängerin in Karlsruhe absichtlich vor ein fahrendes Auto gestoßen haben. Nach Polizeiangaben erlitt die Frau leichte Verletzungen, der Tatverdächtige wurde festgenommen. Die 60-jährige Frau war am Samstagmittag mit ihrer Tochter in der Karlsruher Innenstadt unterwegs. Als beide an einer Fußgängerampel warten mussten, soll der Tatverdächtige ihr plötzlich von hinten einen heftigen Stoß versetzt haben. Die Frau fiel vor ein anfahrendes Auto, dessen Fahrer mit einer Vollbremsung Schlimmeres verhindern konnte. Die 60-Jährige erlitt lediglich Prellungen und Schürfwunden durch den Sturz. Laut Polizei hatte sich der Mann möglicherweise durch Bemerkungen der Frau und ihrer Tochter provoziert gefühlt. Er wurde nach kurzer Fahndung festgenommen. Der wegen anderer Delikte polizeibekannte Tatverdächtige kam in Untersuchungshaft.