Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Höfen an der Enz im Landkreis Calw haben Feuerwehrleute am Mittwoch einen leblosen Mann in dem Gebäude gefunden. Die Identität des Toten ist nach Polizeiangaben noch nicht eindeutig geklärt. Kriminaltechniker suchen nach Hinweisen auf die noch unbekannte Brandursache. Es entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich, das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.