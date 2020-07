per Mail teilen

Ein 63-jähriger Mann aus Bühl (Kreis Rastatt) soll in den vergangenen 14 Jahren laut Baden-Badener Staatsanwaltschaft mehrere Mädchen sexuell missbraucht haben. Der Mann sitzt in U-Haft.

Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden ermittelt in 180 Fällen. Konkret soll sich der Mann an einem Mädchen aus der Nachbarschaft und an fünf Freundinnen seiner Enkelinnen sexuell vergangen haben. Nach Mitteilung der Baden-Badener Staatsanwaltschaft waren die Mädchen zum Zeitpunkt der Taten zwischen fünf und elf Jahren alt.

Mann bestreitet Vorwürfe

Der Missbrauch wurde erst Anfang dieses Jahres bekannt, nachdem sich eine geschädigte junge Frau bei der Polizei gemeldet hat.

Der Beschuldigte bestreitet die Taten. Weil die Ermittlungsrichterin aber davon ausgeht, dass der 63-Jährige sich weiterhin Kindern nähern könnte, kam er in Untersuchungshaft. Wann sich der Mann vor Gericht verantworten muss, ist bisher nicht bekannt.