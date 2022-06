Mann schleckt Frau in Supermarkt ab - Anzeigen folgen

Ein Mann soll eine Frau in einem Supermarkt in Bühl bei Baden-Baden abgeleckt und umarmt haben. Die Frau zeigte den Vorfall vom Mittwochabend bei der Polizei an, allerdings konnte der Mann zunächst nicht gefunden werden. Am Donnerstag wurde der 43-Jährige in dem Markt jedoch wiedererkannt. Die alarmierten Beamten konnten ihn anschließend mit über zwei Promille auf seinem Fahrrad stoppen. Wie sich herausstellte, wurde der Mann bereits wenige Stunden zuvor stark alkoholisiert von der Polizei mit seinem Fahrrad angehalten. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.