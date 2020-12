Ein 30-jähriger Mann aus Bühl (Kreis Rastatt) hat am Dienstagabend einer 85-jährigen Nachbarin vermutlich das Leben gerettet. Die Frau war in ihrer vollkommen verrauchten Wohnung zusammengebrochen. Durch den Qualm in der Wohnung der Seniorin schlug ein Rauchmelder Alarm. Der 30-Jährige hörte den Alarm in seiner Wohnung im Erdgeschoss. Über den Balkon stieg er im ersten Stock in die Wohnung der Rentnerin ein. Die 85-jährige lag bewusstlos in der Küche auf dem Fußboden. Er brachte sie aus der verrauchten Wohnung in Sicherheit und verständigte die Rettungsdienste. Ursache für den Qualm in der Wohnung war nach Angaben der Polizei ein Kochtopf, in dem Essen angebrannt war. Warum die Frau das Bewusstsein verlor, ist bislang nicht bekannt.