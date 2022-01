Ein junger Mann ist offenbar von Straßburg nach Karlsruhe außen auf einem Zug mitgefahren. Die Polizei entdeckte den 18-Jährigen am Sonntag am Karlsruher Hauptbahnhof auf einer Trittfläche zwischen zwei Waggons. Der Mann aus Kamerun gab an, auf diese Weise von Frankreich eingereist zu sein. Er stellte einen Asylantrag und kam in die Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge. Die Bundespolizei warnt ausdrücklich davor, sich so in Lebensgefahr zu bringen.