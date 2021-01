Ein 52 Jahre alter Mann ist gestern in Baden-Baden nach der vorläufigen Festnahme in eine Klinik gebracht worden. Zuvor hatte es einen Polizeieinsatz gegeben, da es im Wohnhaus des Mannes laut Zeugenaussage einen Knall gegeben haben soll. Bei der Wohnungsdurchsuchung konnten die Ermittler allerdings keine gefährlichen Substanzen auffinden, die eine Explosion hätten verursachen können, so die Polizei. Unklar ist auch, was das von einem Zeugen wahrgenommene Knallgeräusch verursacht hat.