Festnahme nach Schüssen auf 66-Jährigen

Die Polizei hat in Pforzheim einen 66-jährigen Mann wegen versuchten Mordes festgenommen. Der Verdächtige soll am Donnerstag vergangenen Woche in der Pforzheimer Nordstadt auf einen 37-jährigen zwei Schüsse abgegeben haben. Sie verfehlten jedoch ihr Ziel, der Mann blieb unverletzt. Dieser war mit Renovierungsarbeiten an der Fassade einer Erdgeschosswohnung beschäftigt, als neben ihm eine Glasscheibe splitterte, kurz darauf das Glas einer Terrassentür. Später fand der Mann Projektile, woraufhin er die Polizei informierte. Die Ermittlungen führten zu dem 66-jährigen, in dessen Wohnungen die Beamten mehrere Schusswaffen fanden. Ob auch die Tatwaffe darunter ist, muss noch untersucht werden. Der Beschuldigte bestreitet die Tat.