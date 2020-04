Der bei einer Messerattacke auf einem Rastplatz bei Pforzheim schwer verletzte Lkw-Fahrer ist am Dienstag in einem Krankenhaus gestorben. Ob der Tod des 46-Jährigen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Messerangriff steht oder auf eine mögliche Vorerkrankung zurückzuführen ist, bleibt laut Polizei Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zur Klärung wurde eine Obduktion angeordnet. Der 42-jährige Tatverdächtige befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft.