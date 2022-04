Mann nach mutmaßlicher Entführung des Sohnes in U-Haft

Ein 50-Jähriger, der seinen Sohn aus Mühlacker nach Panama entführt haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Pforzheim am Mittwoch bestätigte, wurde er nach seiner Landung in Frankfurt einem Haftrichter vorgeführt. Der Richter erließ Untersuchungshaft gegen den Vater. Nach dem Mann war mit internationalem Haftbefehl wegen der Entführung seines Sohnes gefahndet worden. Er soll seinen bei der Mutter in Mühlacker lebenden zehnjährigen Sohn rund um die Weihnachtstage entführt haben. Als die Mutter den Sohn am 2. Januar am vereinbarten Treffpunkt in Köln abholen wollte, wartete sie vergeblich. Angeblich wollte der Vater nicht, dass sein Sohn geimpft wird. Der Sohn ist seit Februar wieder zurück bei seiner Mutter. In den Fall waren das Bundeskriminalamt und Interpol eingeschaltet. Der Mann saß zuletzt in Auslieferungshaft in Panama.