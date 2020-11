per Mail teilen

Ein 39-Jähriger hat am Dienstagnachmittag auf dem Pforzheimer Leopoldsplatz zwei Fußgänger mit einer Machete bedroht. Anhand der Personenbeschreibung fanden Einsatzkräfte den polizeibekannten Mann in seiner Wohnung. Dort wurde auch die Machete sichergestellt. Der Mann wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht, verletzt wurde niemand.