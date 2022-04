per Mail teilen

Ein 24-Jähriger hat am Mittwochabend an einem Baggersee im Bruchsaler Stadtteil Untergrombach vier Männer mit einem Messer bedroht. Zuvor war er mit der Gruppe in Streit geraten, woraufhin der 24-Jährige mit seinem Fahrrad verschwand und kurze Zeit später mit einem Messer zurückkam. Die vier Männer konnten ihn jedoch überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten nahmen den 24-Jährigen dann vorläufig fest.