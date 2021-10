Ein Mann hat am Dienstag in der Karlsruher Innenstadt einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Laut Polizei hatte der 59-Jährige einem Arbeitskollegen mehrmals erzählt, dass er Waffen besitze und diese gegebenenfalls auch benutzen würde. Die Polizei umstellte daraufhin das Gebäude, in dem sich der Mann befand. Dazu musste der Auto- sowie der Straßenbahnverkehr kurzzeitig gesperrt werden. Bei der Festnahme des Mannes fanden die Polizisten in seiner Tasche ein Messer.