Mann löst mit Drohnachricht Polizeieinsatz aus

Offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation hat ein 27 Jahre alter Mann am Freitagnachmittag in Karlsruhe einen Einsatz von Polizei- und Spezialkräften ausgelöst. Der Mann hatte seiner Mutter über einen Messenger-Dienst eine Nachricht mit Drohinhalten und einer abgebildeten Schusswaffe gesendet, die auf einen bevorstehenden Banküberfall hindeuteten. Die Polizei konnte im Laufe des Nachmittags den Aufenthaltsort des Mannes ermitteln und ihn widerstandslos festnehmen. Die Ermittlungen dauern an.