SEK nimmt Mann nach Explosion in Niefern-Öschelbronn fest

per Mail teilen

Spezialkräfte der Polizei haben einen Mann in Niefern-Öschelbronn (Enzkreis) festgenommen, der zuvor durch offenbar selbst herbeigeführte Explosionen schwer verletzt worden war.

In der Nacht zu Samstag wurde kurz nach Mitternacht die Polizei wegen eines Brands alarmiert. Vor Ort stellte sich dann eine andere Situation dar. In einem Einfamilienhaus hatte ein 26-Jähriger nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft zwei Explosionen in seinem Zimmer herbeigeführt. Vorangegangen war offenbar ein Streit.

Mitbewohner nach Explosion unverletzt

Drei weitere Mitbewohner hätten sich unverletzt in Sicherheit gebracht, nachdem sie einen Brand vor dem Zimmer des Verdächtigen gelöscht hatten. Da der 26-Jährige in seinem Zimmer blieb, wurden Spezialkräfte der Polizei angefordert, die ihn gegen 2 Uhr im Gebäude festnahmen. Er wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Der Tatverdächtige soll Brandbeschleuniger benutzt haben. Durch die Explosionen wurden das Dach des Hauses und Zimmer beschädigt. Die Höhe des Sachschadens und der Hintergrund des Streits sind noch unklar. Neben Feuerwehr, Polizei, Rettungskräften und SEK waren auch Experten des Landeskriminalamts vor Ort. Die Kripo Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen.