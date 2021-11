Gekündigter Mitarbeiter fährt in Auto von Ex-Chef

Vermutlich war eine Kündigung am Donnerstagabend der Auslöser für einen Vorfall in Rastatt, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro entstand. Wie die Polizei berichtete, wurde einem 40-Jährigen die Kündigung mitgeteilt, außerdem sollte er den Firmenwagen zurückgeben. Es entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf der 40-Jährige laut Polizei in den Firmenwagen stieg und diesen mit quietschenden Reifen in den geparkten Wagen seines Chefs steuerte. Der Mann wurde daraufhin von Zeugen festgehalten, die Polizei nahm ihn dann vorläufig fest.