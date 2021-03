Wegen des Verdachts der vorsätzlichen Insolvenzverschleppung hat die Polizei im Raum Pforzheim einen 68 Jahre alten Mann festgenommen. Als sogenannter "Firmenbestatter" soll er Gläubiger einer Solarfirmengruppe um mindestens drei Millionen Euro geprellt haben. Ein "Firmenbestatter" ist jemand, der immer wieder Sitz und Adresse einer Firma verändert. Am Ende wissen die Gläubiger nicht mehr, wo sie ihre Forderungen geltend machen sollen. So soll es auch im Fall der süddeutschen Solarfirma und ihrer Tochterunternehmen gewesen sein. Bis zu 25 Alias-Namen soll der Beschuldigte bei seinen Betrügereien verwendet haben. Auf die Schliche kam man ihm durch Zufall: Nachdem er zunächst Fahrerflucht bei einem Unfall in Bayern begangen hatte, konnte er im Raum Pforzheim aufgespürt und festgenommen werden. Der vielfach einschlägig vorbestrafte Mann sitzt in U-Haft.