Schwer verletzt: Mann unter Traktor eingeklemmt

In Bruchsal-Obergrombach im Landkreis Karlsruhe ist ein Traktorfahrer bei einem Unfall unter seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt worden. Nach ersten Polizeiangaben prallte der Mann mit seinem Traktor am Sonntagnachmittag gegen einen Bordstein am Ortseingang. Dabei fiel er vom Traktor und das Gefährt kippte auf ihn drauf. Ersthelfer konnten den Traktor anheben und den Mann befreien. Die Bruchsaler Feuerwehr übernahm die weitere Versorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Der Mann wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Notfallseelsorger betreuten die Angehörigen.