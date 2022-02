per Mail teilen

Bei Bad Liebenzell (Landkreis Calw) ist in der Nacht ein Mann durch herabfallende Äste verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Im Enzkreis und Kreis Calw gab es durch den Sturm 36 Einsätze, die meisten durch umgestürzte Bäume. In Karlsruher wurde das Flachdach eines Mehrfamilienhauses vom Wind größtenteils weggerissen und es fielen einige Ziegel vom Dach der Lukaskirche. Bei Marxzell stürzte ein Baum auf die Oberleitung der Stadtbahn.