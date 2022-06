73-Jähriger ertrinkt im Grötzinger Baggersee

per Mail teilen

Ein tragischer Badeunfall hat sich am Mittwochnachmittag beim Baggersee im Karlsruher Ortsteil Grötzingen ereignet. Dort ertrank ein 73 Jahre alter Mann aus Pforzheim.

Der ältere Mann war offenbar allein an den Baggersee zum Baden gekommen. Er schwamm mit einem kleinen Schlauchboot auf den See. Badegäste beobachteten, wie er dort auf einmal unterging und verständigen Polizei und DLRG. Die Rettungskräfte nahmen umgehend die Suche auf. Rettungshunde ein Sonargerät und Taucher waren im Einsatz. Der 73-Jährige konnte aber nur noch tot geborgen werden.