Ein offensichtlich psychisch beinträchtiger Mann hat Freitagmorgen in der Karlsruher Südstadt seine Frau mit einem Messer angegriffen. Die 58-Jährige wurde leicht verletzt und rief die Polizei. Diese sperrte zunächst weiträumig einen Teil der betroffenen Augartenstraße in der Karlsruher Südstadt ab. Ein Spezialkommando der Polizei rückte an und nahm den 61-Jährigen in seiner Wohnung fest. Dabei leistete der Mann Widerstand und wurde leicht verletzt.