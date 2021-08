per Mail teilen

Im Karlsruher Hauptbahnhof hat sich am Dienstagmittag ein schwerer Zugunfall ereignet. Dabei geriet ein Mensch unter eine Stadtbahn und musste geborgen werden. Der Mann, der am Mittag auf Gleis 13 unter die Bahn geriet, ist noch nicht identifiziert. Allerdings soll er etwa 30 Jahre alt sein. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Laut Bahnpolizei waren auch die umliegenden Gleise gesperrt und sind immer noch nicht frei gegeben. Es kommt zu Störungen im S-Bahn-Verkehr.