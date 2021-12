25-Jähriger wegen gefälschter Impfpässe festgenommen

per Mail teilen

In Karlsruhe ist ein 25-Jähriger wegen mutmaßlich gefälschten Impfpässen festgenommen worden. Bei einer Hausdurchsuchung wurden auch gefährliche Waffen gefunden. Dem Mann wird vorgeworfen, mit mutmaßlich gefälschten Impfpässen gehandelt zu haben. Die Impfpässe sollen laut Staatsanwaltschaft gefälschte Eintragungen einer Corona-Schutzimpfung enthalten haben. Der Mann wurde bereits vorgestern beim Versuch, 50 Impfpässe zu verkaufen, festgenommen. Bei Durchsuchungsaktionen in Karlsruhe und Karlsbad wurden neben weiteren Impfausweisen auch Marihuana sowie eine Machete und eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.