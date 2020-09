In Rastatt hat am Sonntag in den Morgenstunden mutmaßlich ein Ehemann seine Frau im Streit mit einem Messer getötet. Ein zweiter Mann wurde bei der Auseinandersetzung schwer verletzt.

Nach Polizeiangaben bestehe der Verdacht, dass der 36-jährige Mann seine gleichaltrige Frau im Verlauf eines familiären Streits mit einem Messer attackierte. Bereits einen Tag zuvor war gegen den Mann durch die Polizei ein Platzverweis ausgesprochen worden, weil ein Streit eskalierte. Festnahme dank Zeugenhinweisen Der mutmaßliche Täter hatte anschließend die Wohnung verlassen und wurde aufgrund von Zeugenhinweisen am Bahnhof in Rastatt entdeckt und festgenommen. Der zweite Mann, der bei dem Streit schwer verletzt wurde, wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus geliefert. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den Ehemann.