Ein 56-jähriger Mann soll am vergangenen Donnerstag ein Mädchen am Epplesee in Rheinstetten sexuell belästig haben. Laut Polizei soll er die 13-Jährige mit sexuellen Absichten angesprochen haben. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Er soll unter psychischen Problemen leiden und könnte nach Einschätzung der Polizei für weitere Straftaten verantwortlich sein.