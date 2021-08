In der Karlsruher Oststadt ist am Sonntagabend ein Mann Opfer eines Raubes geworden. Dabei wurde er schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, griffen zwei unbekannte Täter den 40-Jährigen unter anderem mit einem Messer an und stahlen ihm sein Handy. Danach flüchteten die beiden zu Fuß. Der Mann musste mit mehreren Schnittverletzungen am Kopf und einem Nasenbeinbruch in ein Krankenhaus gebracht werden.