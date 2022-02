per Mail teilen

Ein 38 Jahre alter Mann ist am Dienstagnachmittag bei Baumfällarbeiten in Illingen im Enzkreis tödlich verletzt worden. Laut Polizei kippte nach dem Sägen ein fallender Baum offenbar nicht wie erwartet um, sondern knickte ab. Die Baumkrone schlug auf dem Boden auf, der abgesägte Stamm traf den 38-Jährigen. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Unfallort.