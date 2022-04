per Mail teilen

In Gernsbach im Kreis Rastatt ist ein 54-Jähriger bei einem Arbeitsunfall am Dienstagmorgen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der Mann auf einem Firmengelände vom Dach eines Lastwagens auf einen Papierballen springen. Dabei stürzte er aus etwa zwei bis drei Metern Höhe auf den Boden. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.