Die Polizei ermittelt gegen einen 22-Jährigen, der am Sonntagabend in eine Hotelbar in Rastatt gekommen sein und dort seine Lebensgefährtin mit einer Axt bedroht haben soll. Laut Polizei hat der Mann auch ein Glas nach der Frau geworfen und sie nur knapp verfehlt. Ein Zeuge konnte den 22-Jährigen entwaffnen und vor die Tür bringen. Dort wurde er von der Polizei übernommen.