Ein Großaufgebot der Polizei sorgte am späten Donnerstagabend für Aufsehen in der Karlsruher Waldstadt. Grund für den Einsatz war ein alkoholisierter und offenbar unter einem psychischen Ausnahmezustand stehender Mann. Der 53-Jährige bedrohte seine von ihm getrenntlebende Ehefrau laut Polizei in ihrer Wohnung mit einem Messer sowie einer Schusswaffe. Die Frau konnte sich unterdessen im Badezimmer einschließen. Ein Spezialkommando konnte den Mann schließlich festnehmen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.