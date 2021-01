Ein 35-jähriger Mann ist Freitagabend bei Eggenstein-Leopoldshafen zwischen Rhein und Alb mit dem Fahrrad in überschwemmte Bereiche geraten und konnte sich nicht mehr befreien. Per Handy rief der hüfthoch im Wasser stehende Mann die Polizei. Da sein Standort nicht genau bestimmt werden konnte, rückten DLRG, zwei Boote der Wasserschutzpolizei, Feuerwehr und ein Polizeihubschrauber an. Schließlich konnte der durchnässte, aber unverletzte Mann von der Feuerwehr mit einem Boot gerettet werden. Der 35-Jährige ist nach Angaben der Polizei obdachlos und hat in der Gegend normalerweise seinen Schlafplatz. Er wurde mit trockener Kleidung und Lebensmitteln versorgt.