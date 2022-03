Am Bahnhof in Rastatt soll am Freitagabend ein 42-Jähriger von zwei Männern verletzt worden sein. Das Opfer erlitt eine Platzwunde am Kopf und gab an auf dem Bahnsteig von zwei unbekannten männlichen Personen angegriffen worden zu sein. Laut Polizei sollen diese auch Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgefeuert haben. Beide seien anschließend mit ihren Fahrrädern geflüchtet, eine Fahndung verlief ergebnislos, der alkoholisierte 42-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden.