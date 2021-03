per Mail teilen

Baden-Baden ist eine grüne Stadt. Stellenweise ist die Atmosphäre dort sogar mediterran. Wenn man zum Beispiel die Straße von Baden-Baden ins benachbarte Rebland fährt, fühlt man sich beinahe wie in Spanien. 70 Mandelbäume stehen dort entlang der Straße. Das ist eine echte Touristenattraktion. Mancher fährt eigens dafür dorthin – so auch mein Kollege Patrick Neumann:

Zartrosa wehen die Mandelblüten im Wind und verströmen einen samtenen Duft. Stellenweise flattern kleine Blütenblätter zur Erde, es sieht ein bisschen aus wie Schnee. Klar – der Höhepunkt der Mandelblüte ist vorbei – aber schön anzusehen sind die Bäume im Rebland immer noch. Markus Brunsing vom Gartenamt der Stadt Baden-Baden

Immer wieder halten an der relativ stark befahrenen Landesstraße zwischen Baden-Baden und dem Rebland Autos an. Menschen steigen aus und bewundern die Mandelbäume und fotografieren kräftig. So auch diese beiden Damen

Die Mandelbäume stammen ursprünglich aus Asien. Die Bäume in Baden-Baden allerdings sind waschechte Pfälzer. Dort hat das Pflanzen von Mandelbäumen in den Weinbergen nämlich Tradition. Markus Brunsing vom Gartenamt

Übrigens: Die Mandelbäume sind auch für heimische Gärten gut geeignet und sie kommen mit dem Klimawandel bestens zurecht. Deswegen hat sich auch die Stadt Baden-Baden entschlossen, künftig noch mehr Mandelbäume im Rebland zu pflanzen. Schöne Aussichten!

Baden-Baden und seine Mandelbäume. Ein Beitrag von Patrick Neumann.