Der Managementplan für das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet "Pfinzgau Ost" ist fertiggestellt und ab kommendem Mittwoch online einsehbar. Das hat das Regierungspräsidium Karlsruhe mitgeteilt. In dem Plan wurden Lebensräume, Tier- und Pflanzenarten von europäischer Bedeutung erfasst und Maßnahmen zu deren Schutz festgehalten. In dem rund 1.700 Hektar großen Gebiet in Pforzheim und im Enzkreis leben unter anderem diverse Fledermausarten oder der streng geschützte Hirschkäfer. Außerdem gibt es dort einige seltene und gefährdete Orchideenarten.