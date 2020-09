Sechs Jahre nach einem ersten Fund hat sich der Maiswurzelbohrer auch im Landkreis Karlsruhe festgesetzt. Allerdings bleiben die Funde von Käfern auf niedrigem Niveau, wirtschaftliche Schäden gibt es nicht.

Seit dem Jahr 2007 wandert der Käfer in der Rheinebene immer weiter nach Norden. Im Landkreis Karlsruhe wurde er in diesem Jahr unter anderem in Bruchsal, Ubstadt-Weiher, Karlsruhe Neureut oder in Ettlingen nachgewiesen. Ebenso in Huttenheim, Liedolsheim, Weingarten oder Grötzingen. Wobei die gesamten Befallszahlen mit weinger als 400 Fängen im Vergleich zu südlicheren Regionen immer noch deutlich niedriger ausfallen.

Bekämpfung durch konsequenten Fruchtwechsel

Weil gegen den Maiswurzelbohrer keine Insektizide zugelassen sind, empfiehlt das Landwirtschaftsamt in Bruchsal konsequente Fruchtwechsel. Das bedeutet, nach maximal zwei Jahren Mais sollten Landwirte Getreide oder Soja anbauen. Noch besser wäre ein jährlicher Wechsel.

Maisfeld im September SWR

Wurzelbohrer kann teuer werden

In Amerika wird der Maiswurzelbohrer auch Milliardenkäfer genannt. Dort gehen die Schäden bereits in die Milliarden. Wenn der Käfer nicht bekämpft wird, kann er Schäden bis hin zum Totalausfall der Ernte verursachen. Pro Hektar Mais könnten das bis zu 1.500 Euro Verdienstausfall sein. Das zunächst zugelassene Neonikotinoid Clothianidin ist als Spritzmittel beim Mais nicht mehr erlaubt.

Schädling stammt ursprünglich aus Amerika

Der Maiswurzelbohrer kommt ursprünglich aus Amerika. Seit den 90er Jahren breitet er sich auch in Europa aus. Möglicherweise kam der Schädling mit amerikanischen Hilfslieferungen im Jahr 1992 nach Belgrad. Dort wurden im Umfeld des Flughafens die ersten Käfer in Europa entdeckt.