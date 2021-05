Die Niederschläge Anfang Mai haben zu Hochwasser geführt, das die Brutstätten der Rheinschnaken überflutet hat. Für Donnerstag wird eine zweite Hochwasserwelle erwartet, die die Bekämpfung erschwert.

Eigentlich sollte am Mittwoch die Bekämpfung zu Fuß und per Helikopter starten, weil sich die Anfang Mai überflutete Fläche am warmen Wochenende reduziert hat, teilte die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) mit.

Hochwasser wird Mückengebiete fluten

Die aktuell prognostizierte höhere Hochwasserwelle wird die zuvor reduzierten Flächen jedoch wieder komplett fluten. Das erhöht das Arbeitspensum deutlich, da größere Flächen behandelt werden müssen.

Hubschrauber müssen ausrücken

Erschwerend komme hinzu, dass die bereits geschlüpften Larven der vergangenen Woche durch die warme Witterung bald vor der Verpuppung stehen. Deshalb ist eine Bekämpfung per Hubschrauber ab Freitag geplant.

KABS mit Nachwuchssorgen

250 Menschen arbeiten insgesamt für die Aktionsgemeinschaft KABS. Einige in Büro und Verwaltung, die meisten draußen am Rhein und an allen anderen Orten, wo man Schnakenlarven findet. Doch es wird immer schwieriger, Helfer zu finden, sagen die Verantwortlichen. Sie sind froh über jeden der mithilft, auch in diesem Frühjahr. Wie das Schnakenjahr wird lässt sich aktuell noch nicht sagen.