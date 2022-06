Maifische sollen am Rhein heimisch werden

An der Mündung der Murg in den Rhein sollen am Mittwoch junge Maifische ausgesetzt werden.

Das Projekt ist Teil der länderübergreifenden Bemühungen, die Fischart wieder im Rhein anzusiedeln. Starke Überfischung, Zerstörung der Laichgebiete und schmutziges Wasser sorgten dafür, dass der Maifisch seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus dem Rhein verschwand. Seitdem wird versucht, die Wasserqualität im Rhein zu verbessern, damit sich der Maifisch wieder ausbreiten kann. An dem deutsch-französischen Wiederansiedlungsprojekt beteiligt sich seit 2017 auch der Landesfischereiverband Baden-Württemberg. Bei Iffezheim konnte bereits erfolgreich ein Maifischbestand angesiedelt werden. Mit dem Aussetzen der Jungtiere in der Murg soll der Fischbestand weiter ausgebaut werden.