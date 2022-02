Mahnwachen zum Ukraine-Krieg in der Region

Am frühen Freitagabend werden zahlreiche Mahnwachen in der Region Karlsruhe zum Krieg in der Ukraine veranstaltet. Gegen Mittag fand bereits ein Friedensgebet in der Karlsruher Christuskirche statt. In Bruchsal findet am frühen Freitagabend eine Mahnwache auf dem dortigen Marktplatz statt. Auch in Pforzheim und Karlsruhe versammeln sich Menschen mit der Ukraine zu solidarisieren. Dazu aufgerufen haben unter anderem eine Vielzahl von Friedensgruppen, Kirchen und Gewerkschaften. Zu einem sichtbaren Solidaritäts-Zeichen werde auch verschiedene Gebäude in der Region. Unter anderem wird das Rathaus in Bruchsal, das Karlsruher Staatstheater und auch der Sparkassenturm am Pforzheim Leopoldplatz in den gelb-blauen Landesfarben der Ukraine angeleuchtet.