Etwa 60 Menschen haben in Gernsbach (Kreis Rastatt) an einer Mahnwache zur bevorstehenden Schließung des Kartonherstellers Baden Board teilgenommen. Die Zukunft der rund 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ungewiss. Sollte das Unternehmen Mitte März tatsächlich schließen, geht ein Teil der 140-jährigen Papiermachergeschichte im Murgtal zu Ende. Zuletzt gab es Kaufinteressenten für Baden Board. Die Verhandlungen scheiterten aber in letzter Minute. Baden Board hatte nach Gewerkschaftsangaben gut gefüllte Auftragsbücher, aber die steigenden Energiepreise machten die Produktion zuletzt unrentabel. Die Mahnwache richtete sich auch gegen den Verkauf des Werksgrundstücks an einen benachbarten Karton-Hersteller. Es gilt als unwahrscheinlich, dass er die entlassenen Mitarbeiter weiterbeschäftigen will.