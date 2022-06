per Mail teilen

In Karlsruhe findet heute eine Mahnwache als Reaktion auf die Gewalt nach der CSD-Parade am 4. Juni statt.

Damals wurden CSD-Teilnehmer im Schlossgarten von einer anderen Gruppe attackiert. Der Polizei wurde zudem vorgeworfen, zu zögerlich eingeschritten zu sein. Bereits am vergangenen Sonntag gab es eine Demo in Karlsruhe, die auf die Vorfälle am CSD aufmerksam machen wollte.