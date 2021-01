Die Beschäftigten von Mahle in Mühlacker wollen am Dienstagnachmittag gegen geplante weltweite Stellenstreichungen demonstrieren. Erwartet werden rund 500 Teilnehmer. 7.600 Arbeitsplätze will der Autozulieferer Mahle weltweit abbauen, 2.000 davon in Deutschland. Die IG Metall befürchtet, dass davon auch die Standorte Mühlacker und Vaihingen betroffen sein werden.