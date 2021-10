Mahle Behr Mitarbeiter demonstrieren in Stuttgart

Mitarbeiter von Mahle Behr in Mühlacker im Enzkreis wollen heute in Stuttgart vor der Cannstatter Konzernzentrale demonstrieren. IG Metall und Betriebsrat protestieren gegen drohenden Arbeitsplatzabbau in der Kühlerfabrik. Mit 15 Bussen wollen die Beschäftigten aus Mühlacker und Vaihingen Enz nach Stuttgart fahren. Den Beschäftigten und der Gewerkschaft geht es um schleichenden Arbeitsplatzabbau am Standort Mühlacker. Dort sollen in den nächsten drei Jahren rund 500 von heute 1200 Arbeitsplätzen in der Produktion gestrichen und nach Polen verlagert werden. Die Arbeitnehmervertreter fordern neue Investitionen in Mühlacker und eine Beschäftigungssicherung für alle Mitarbeiter am Standort.