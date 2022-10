Uraufführung von "Mädchen mit Hutschachtel" in Bruchsal

In dem Stück geht es um das Schicksal einer der letzten Bruchsaler Holocaustüberlebenden, der heute 94-jährigen Edith Leuchter.

Es ist der Morgen des 22. Oktober 1940: einer der schwärzesten Tage in der Geschichte Bruchsals. Beinahe alle Jüdinnen und Juden der Stadt werden verhaftet, durch die Stadt zum Bahnhof getrieben und von dort in das Internierungslager Gurs deportiert.

NS-Propagandafilm feiert Verbrechen an der Menschlichkeit

Dieses schreckliche Ereignis wurde in einem NS-Propagandafilm mit dem grotesken Titel "Bruchsal judenfrei! Die letzten Juden verlassen Bruchsal" festgehalten. Eine der Szene zeigt den Menschzug an den Gleisen des Bruchsaler Bahnhofs, darin ein Mädchen, das ihre Hutschachtel über die Schienen trägt.

Die Szene fällt der Autorin des Stücks Lisa Sommerfeldt sofort ins Auge. Sie beginnt zu recherchieren und findet heraus, dass es sich dabei um die 13 Jahre Alte Edith Leuchter (geb. Löb) handelt.

Eine der letzten Holocaustüberlebenden aus Bruchsal

Die Filmszene zeigt, wie sie zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Großmutter nach Gurs verschleppt wurde. Ihr kleiner Bruder Heinz war zu dieser Zeit in einem Kinderheim in Frankfurt, ihr Vater bereits in den USA.

Edith wurde aus dem Lager befreit und musste unter falschem Namen untertauchen. Nach dem Krieg gelang es ihr, nach New York auszuwandern. Heinz und ihre Mutter wurden in Auschwitz umgebracht. Die mittlerweile 94-Jährige lebt heute in Florida in den USA und ist damit eine der letzten Holocaustüberlebenden aus Bruchsal.

Ziel: schwarzes Kapitel deutscher Geschichte erfahrbar machen

Aus Interviews mit Edith Leuchter und Tagebüchern von ihr sowie weiteren Zeitdokumenten fertigt die Autorin für die junge Badische Landesbühne (kurz BLB) das Theaterstück "Mädchen mit Hutschachtel". Damit soll eines der dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte für nachkommende Generationen erfahrbar gemacht und die Erinnerung wachgehalten werden.

Eigentlich hätte die Premiere schon im Frühjahr 2022 stattfinden sollen, musste aber wegen Corona verschoben werden. Zur Uraufführung im Bruchsaler Exil Theater werden zwei Töchter von Edith Leuchter erwartet.

